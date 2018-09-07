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Кузнецова считает, что у родителей «особых» детей должен быть выбор
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Кузнецова считает, что у родителей «особых» детей должен быть выбор 

РИА Новости 1 час назад
ОРЕНБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Родители детей с особенностями в развитии должны иметь возможность выбора между коррекционной спецшколой и инклюзивным образованием, считает уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
"Здесь (в Оренбурге — ред.) удалось сохранить коррекционные образовательные учреждения. Это принципиально важная вещь. У родителей детей с особенностями должна быть возможность выбора — инклюзивное образование или коррекционное специальное образование", — сказала Кузнецова участникам Международного молодежного форума «Евразия-2018».
Она с сожалением отметила, что сеть коррекционных учреждений в России подверглась оптимизации, а численность педагогов-дефектологов сократилась. Кузнецова убеждена в необходимости профессиональной подготовки таких кадров и выстраивании дальнейшего сопровождения «особых» детей для их успешной социализации. К такой работе, полагает детский омбудсмен, можно было бы привлекать и специалистов из профильных некоммерческих организаций.
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