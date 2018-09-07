Пятилетнего актера сериала «Метод» избили в элитном детском саду

Мама мальчика Сережи, сыгравшего детские роли в сериалах «Стюардесса» и «Метод-2», обратилась в полицию с заявлением о нарушениях в детском саду «Дом белого кролика». По информации ряда СМИ, именно в нем обучается дочь Тимати . Виктория уверяет, ее сын стал участником драки с другим воспитанником.

Источник фото: телеканал «360»

При этом детей долгое время никто не разнимал — ни кого из взрослых в игровой комнате не было. После инцидента воспитатели не посчитали нужным обработать раны, а повели детей на прогулку. О случившемся женщина знала, увидев сына вечером с синяками и ссадинами.

Никто мне не позвонил, ничего не объяснил. На мои звонки администрации просто рявкнула: выясняйте все у вожатой. Я повела ребенка в травмпункт, а они уже оттуда сообщили в полицию. Сейчас заявление у правоохранителей. Но в саду по-прежнему уверяют, что детей без присмотра никто не оставлял. Но как тогда они могли драться такое долгое время?

Виктория Букреевамама Сергея.

В детском саду от объяснений отказались. Вместо администратора перед корреспондентом вырос охранник, который чуть позже вызвал бойцов Росгвардии.

Источник фото: телеканал «360»