Ещё
Пятилетнего актера сериала «Метод» избили в элитном детском саду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятилетнего актера сериала «Метод» избили в элитном детском саду 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
Мама мальчика Сережи, сыгравшего детские роли в сериалах «Стюардесса» и «Метод-2», обратилась в полицию с заявлением о нарушениях в детском саду «Дом белого кролика». По информации ряда СМИ, именно в нем обучается дочь Тимати. Виктория уверяет, ее сын стал участником драки с другим воспитанником.
Источник фото: телеканал «360»
При этом детей долгое время никто не разнимал — ни кого из взрослых в игровой комнате не было. После инцидента воспитатели не посчитали нужным обработать раны, а повели детей на прогулку. О случившемся женщина знала, увидев сына вечером с синяками и ссадинами.
Никто мне не позвонил, ничего не объяснил. На мои звонки администрации просто рявкнула: выясняйте все у вожатой. Я повела ребенка в травмпункт, а они уже оттуда сообщили в полицию. Сейчас заявление у правоохранителей. Но в саду по-прежнему уверяют, что детей без присмотра никто не оставлял. Но как тогда они могли драться такое долгое время?
Виктория Букреевамама Сергея.
В детском саду от объяснений отказались. Вместо администратора перед корреспондентом вырос охранник, который чуть позже вызвал бойцов Росгвардии.
Источник фото: телеканал «360»
Тем временем юрист Виктории Букреевой готовит заявление в прокуратуру и суд. Дело в том, что Сергей сейчас снимается сразу в нескольких проектах, в том числе в полнометражных фильмах. И из-за повреждений лица был вынужден пропустить несколько съемочных дней.
360tv.ru: последние новости
Робби Уильямс стал отцом в третий раз Следователи завели дело после массового отравления школьников в Татарстане «Маршрут чистоты» для улучшения качества уборки автобусных остановок появился в Подмосковье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин14
Что будет, если исчезнут все мужчины6
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Дети Киркорова вышли в свет на «Новой волне»4
«Устраивал такие скандалы, что волосы шевелились!»6
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
06:25
Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе
Любовь Звёзды
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение