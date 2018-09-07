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Тюменская область приняла участие во Всероссийской выставке
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Тюменская область приняла участие во Всероссийской выставке 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 5 по 7 сентября в Челябинске прошла выставка-форум, в которой принимала участие делегация из Тюменской области. Об этом сообщили в департаменте развития Тюменской области.
Тюменскую область представили уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, представитль департамент социального развития Тюменской области, департамент образования и науки Тюменской области, УМВД России по Тюменской области, администрация Тюмени, организация социального обслуживания, некоммерческие организации области.
Делегация Тюменской области была признана лидером в номинации «Лучшее IT-решение» за применение современных информационных технологий в сфере поддержки детей и семей с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Фото: официальная группа форума «ВКонтакте»
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