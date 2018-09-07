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В балаковском детсаду детям занижали порции и не кормили мясом
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В балаковском детсаду детям занижали порции и не кормили мясом 

САРАТОВ24 49 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Прокуратура Саратовской области проверила информацию о ненадлежащем питании воспитанников детского сада № 67 в Балаково. Ранее родители пожаловались в администрацию и прокуратуру на плохое самочувствие детей, некоторые из них испытывали тошноту и рвоту.
Проверка выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в меню отсутствовали мясо и рыба, а порции блюд регулярно занижались.
В отношении организатора питания, индивидуального предпринимателя Полякова, возбуждено административное дело. В администрацию Балаковского района внесено представление об устранении нарушений.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в детсадах Вольска кормили сливочным маслом с запрещенными биодобавками.
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