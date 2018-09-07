На Синявинской завершаются работы по модернизации детских площадок

На территории Молжаниновского специалисты Комплекса городского хозяйства завершают благоустроительные работы имеющихся и новых общественных пространств в районе. Как сообщил глава управы района Молжаниновский Артур Силиверстов, в жилом комплексе на Синявинской специалисты приступили к установке малых архитектурных форм (МАФ) на детских площадках.

— На сегодняшний день не все МАФ закреплены. В целях избежания травм просим родителей пока не пускать детей на площадки, — пояснил Силиверстов.

Напомним, коммунальщики обустроят девять новых детских площадок со специальным безопасным покрытием, детскими городками, тренажерами и прочим, а также для удобства родителей установят скамейки, урны и беседки. (ео)