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На Синявинской завершаются работы по модернизации детских площадок
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На Синявинской завершаются работы по модернизации детских площадок 

Управа района Молжаниновский города Москвы 49 минут назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
На территории Молжаниновского специалисты Комплекса городского хозяйства завершают благоустроительные работы имеющихся и новых общественных пространств в районе. Как сообщил глава управы района Молжаниновский Артур Силиверстов, в жилом комплексе на Синявинской специалисты приступили к установке малых архитектурных форм (МАФ) на детских площадках.
— На сегодняшний день не все МАФ закреплены. В целях избежания травм просим родителей пока не пускать детей на площадки, — пояснил Силиверстов.
Напомним, коммунальщики обустроят девять новых детских площадок со специальным безопасным покрытием, детскими городками, тренажерами и прочим, а также для удобства родителей установят скамейки, урны и беседки. (ео)
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