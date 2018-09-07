«День МЧС» пройдет в детском санаторно-оздоровительном лагере «Салют»

«День МЧС» пройдет в детском санаторно-оздоровительном лагере «Салют»8 сентября в рамках ежедневной «Школы юнармейца» для участников смены представители пожарно-спасательных служб представят свое оборудование и расскажут о буднях своей работы. Также утром пройдет эстафета «Вперед юнармейцы» с полосой препятствий по нормам ГТО, соединением пожарных рукавов и одеванием боевой одежды пожарного. Свои знания по безопасности жизнедеятельности будущие «юнармейцы» продемонстрируют на викторине «Я — спасатель».

Ежедневно в программе ребят строевая подготовка, стрельба, сборка-разборка автоматов и час строевой песни, итоги которого участники представят на конкурсе «Вечер военной песни».

Как отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин , смена патриотической направленности проводится на базе детского лагеря «Салют» впервые. Условия жизни и быта в лагере приближены к армейским. С первых дней отношения в лагере строятся на основе воинских правил. Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает сочетание тренировочных занятий под руководством квалифицированных воспитателей и кураторов-офицеров, различных игровых, развлекательных и познавательных программ, в содержание которых включаются упражнения из разных видов спорта и знания из различных областей военно-прикладных наук.

«Вопросы подготовки молодёжи к военной службе, особенно воспитания будущих членов движения «Юнармия», требуют от нас самого пристального внимания. Очень важно, что в первой профильной смене принимают участие воспитанники детских домов и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые в рамках смены проявили заинтересованность к военным специальностям и техническим видам спорта», — добавил Сергей Злобин.

Напомним, областная профильная юнармейская смена «Я — гражданин» проходит в детском санаторно-оздоровительном лагере «Салют» с 5 по 11 сентября 2018 года. В ней принимают участие 140 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и дети из малообеспеченных семей Нижегородской области, а также 180 воспитанников ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии Маргелова В. Ф.». В рамках смены участники изучают виды и рода войск Вооруженных сил Российской Федерации и их назначение, получат навыки начальной военной подготовки. По итогам смены 11 сентября лучшие участники примут присягу и вступят в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».