Фестиваль «Супер дети» порадует детей и взрослых в парке Победы Ставрополя

Фестиваль для всей семьи «Супер дети» пройдёт в субботу, 8 сентября в парке Победы Ставрополя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевой Торгово-промышленной палаты

На празднике будут работать творческие, развивающие и развлекательные площадки. Родители узнают, какими талантами обладают их дети, склонны ли они к рисованию, математике, спорту, прикладному творчеству или танцам. Любители ярких образов смогут покрасоваться аквагримом на лице, а самые активные смогут посоревноваться на весёлых стартах и поиграть с аниматорами в костюмах героев любимых мультиков.

Пока ребята развлекаются, родители смогут изучить лучшие предложения товаров и услуг на предпринимательской выставке «Супер дети». После посещения павильонов можно сфотографироваться в фотозоне и посмотреть концерт местных хореографических и спортивных детских школ.

Праздник пройдёт возле сцены парка Победы с 11:00 до 18:00. Участие бесплатное.