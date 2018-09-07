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Фестиваль «Супер дети» порадует детей и взрослых в парке Победы Ставрополя
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Фестиваль «Супер дети» порадует детей и взрослых в парке Победы Ставрополя 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Фестиваль для всей семьи «Супер дети» пройдёт в субботу, 8 сентября в парке Победы Ставрополя, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевой Торгово-промышленной палаты.
На празднике будут работать творческие, развивающие и развлекательные площадки. Родители узнают, какими талантами обладают их дети, склонны ли они к рисованию, математике, спорту, прикладному творчеству или танцам. Любители ярких образов смогут покрасоваться аквагримом на лице, а самые активные смогут посоревноваться на весёлых стартах и поиграть с аниматорами в костюмах героев любимых мультиков.
Пока ребята развлекаются, родители смогут изучить лучшие предложения товаров и услуг на предпринимательской выставке «Супер дети». После посещения павильонов можно сфотографироваться в фотозоне и посмотреть концерт местных хореографических и спортивных детских школ.
Праздник пройдёт возле сцены парка Победы с 11:00 до 18:00. Участие бесплатное.
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