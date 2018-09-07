В Приангарье стартует проект «Помощь детям, нуждающимся в особой поддержке»

Как сообщают эксперты, в Приангарье с 2019 года стартует регионльный проект «Помощь детям, нуждающимся в особой поддержке».

— Сегодня мы оказываем эти меры поддержки на основании подтверждаемых доходов обоих родителей. Предлагаю для назначения пособия в заявлении просто указывать причину отсутствия доходов без предоставления дополнительных справок. Кроме этого, необходимо установить ежемесячную денежную выплату в размере 1200 рублей семьям, воспитывающим детей-инвалидов с такими заболеваниями, как злокачественные образования, болезни крови, ДЦП и другие паралитические синдромы. Еще одна важная задача — поддержка детей с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, — подчеркнул эксперт. Об этом сообщает Телеинформ.

Также, как сообщает ОТР, детям, которые больны онкологией, будут оплачивать перелет на лечение.

В настоящее время в Иркутской области проживает более 12 тысяч детей-инвалидов. 248 имеют злокачественные образования и болезни крови, 1761 ребенок страдает ДЦП.