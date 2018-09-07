За год в России на уроках физкультуры умерли 200 школьников

За прошлый учебный год на уроках физкультуры в России умерло более двухсот детей.

Как рассказал «МК»:https://www.mk.ru/social/health/2018/09/02/umeret-na-uroke-fizkultury-mozhet-lyuboy-rebenok.html главный детский кардиолог ФМБА , руководитель Центра синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков Леонид Макаров, во многих случаях оказываются виноваты врачи, выдавшие больным детям допуск на уроки физкультуры. «В первую очередь школьники погибают из-за того, что большинство врачей в наших поликлиниках не умеют расшифровывать обычную электрокардиограмму, то есть понятия не имеют, как определять по ней ряд заболеваний, которые могут вызвать остановку сердца у школьников», — рассказал медик

По его мнению, в нашей стране очень мало внимания уделяется проблеме внезапной смерти детей и подростков. Он подчеркнул, что в США и других развитых странах практически все школы укомплектованы нестационарными дефибрилляторами, которые существенно повышают шансы на спасение ребенка.