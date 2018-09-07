Уникальный концерт в Зеленоградске: в День города особенные дети сыграют с симфоническим оркестром

В Зеленоградске состоится уникальный концерт: дети с особенностями здоровья сыграют с Калининградским симфоническим оркестром под управлением Аркадия Фельдмана . Посмотреть выступление можно в субботу, 8 сентября, с 13 до 14 часов на площади Роза Ветров, где будет установлена главная сцена Дня города.

Одним из солистов станет 17-летний Никита Плетнёв. Незрячий с младенчества пианист выступал в Москве и Петербурге, играл на калининградском концерте знаменитого музыканта Бориса Березовского , участвовал во множестве конкурсов.

Накануне концерта мама Никиты стала гостем программы «Страна других» на радио " Комсомольская правда — Калининград".

"Я сама занималась музыкой, но из-под палки, — призналась Елена. — Когда окончила музыкальную школу, пообещала себе: мои дети никогда там не будут заниматься. И вот прошли годы — и мы с бабушкой сами отвели туда Никиту". Мальчик обладал тонким слухом и проявлял интерес к музыке. «Мой племянник занимался на аккордеоне, и Никита просто слушал, а однажды взял аккордеон и попытался играть. А потом начал садиться к пианино, подбирать ноты на слух», — рассказала Елена.

Мама Никиты вспоминает его раннее детство, когда она стеснялась гулять со своим внезапно ослепшим ребёнком в людных местах и старалась спрятать его от окружающего мира.

"У меня была многолетняя депрессия, и если бы не помощь семьи… Мама сказала мне: это твой ребёнок, и что бы ни случилось — надо с этим жить", — говорит Елена.

Никита собирается поступать в музыкальное училище в Курск. Парень нашёл себя — и в этом заслуга семьи, считает педагог-психолог Анжелика Турикова. В школе №38, где работает Турикова, учится около 130 детей с ограниченными возможностями здоровья — кто-то по особой программе, а кто-то вместе со всеми.

"Родителям особенных детей нельзя прятать голову в песок. Это будет нечестно по отношению к ребёнку", — считает Анжелика.

На концерте в Зеленоградске Никита Плетнёв сыграет первую часть Концерта для фортепиано соль мажор Гайдна.

"Фантастический танец" и ещё восемь произведений

Для пяти остальных солистов «Другого оркестра» это первый большой концерт с профессиональными музыкантами.

11-летняя Даша Дерезюк занимается музыкой всего год. У девочки ДЦП, и её долго не брали в музыкальную школу. Теперь она занимается в ДШМ им. Глиэра. На концерте Даша сыграет сонатину Вильтона и этюд Вольфарда.

Паше Задорожко 13-лет, из них шесть он занимается музыкой. Проблемы, связанные с ДЦП, не позволяют мальчику учиться в родном Гурьевске. Но исаковская «Школа будущего» его вполне устраивает: она гораздо больше приспособлена для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Павел сыграет «Хабанеру» Бизе и «Артиста эстрады» Джоплина.

15-летний вокалист Даниил Хурс не видит с рождения, при этом у мальчика множество увлечений: театр, интеллектуальные игры, скороговорки. На концерте в Зеленоградске Даниил будет исполнять известную итальянскую песню Per te — «Для тебя».

13-летний гитарист Володя Пузик из Мамоново страдает лейкозом, его опекает благотворительный центр «Верю в чудо». Владимир сыграет «Андантино» и «Перевоз Дуня держала».

Ещё один пианист, девятилетний Марк Хомич, будет исполнять «Фантастический танец» Шумана и «Трепещущие листья» Геллера. У мальчика сахарный диабет, он учится в первом классе знаменского филиала музыкальной школы им. М. Таривердиева.

По словам Аркадия Фельдмана, для каждого ребёнка это выступление — это огромный труд.

"Вызывают уважение дети, которые стремятся к самому лучшему, что придумал человек, ведь музыка — это искусство, которое напрямую действует на душу человека. Они обязательно справятся. Это особенное выступление, и оно интересно и нам, музыкантам. Надеюсь, это будет трогательно", — сказал Фельдман после первой репетиции предстоящего концерта.

Что будет в Зеленоградске

Гости и участники проекта «Другой оркестр» доберутся до Зеленоградска на «Ласточке» бесплатно: на Калининградской железной дороге выделили вагоны, в которых поедут около 150 человек: дети — особенные и обычные — и их родители.

В 12:00 в Доме культуры на ул. Курортной, 11, откроется выставка тактильных картин «Ангелы мира». Руководитель этого международного проекта Олег Ровдин расскажет детям об этих уникальных произведениях.

В 13:00 на Розе Ветров начнётся концерт. По его окончании (около 14:20) состоится танцевальный флешмоб для зрителей.

"Другой оркестр" станет четвёртым этапом проекта «Страна других. Дети», который проходит при поддержке радио «КП-Калининград» и «Клопс». Партнёры праздника — глава Зеленоградска Сергей Кошевой , администрация муниципалитета, агрофабрика «Натурово», Калининградская железная дорога.

Ранее особенные дети задавали вопросы губернатору, ходили на экскурсию в зоопарк и ездили на пляжную гавайскую вечеринку. Главная задача проекта — показать, что все дети должны иметь равные возможности.