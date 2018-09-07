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В этом году на отдых и оздоровление рязанских детей потратили более 124 миллионов
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В этом году на отдых и оздоровление рязанских детей потратили более 124 миллионов 

62info.ru 1 час назад
В летнее время отдых и оздоровление получили 2658 детей, в том числе 973 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. Ребята отдыхали на Черноморском побережье РФ в санаториях «Янтарь» и «Глобус» Анапы и в лагере «Дружба» на Азовском море (52% детей), в загородных лагерях Рязанской области (14% детей), в детском санаторно-оздоровительном центре «Колос» (34% детей).
В конце июня в Центре «Колос» организовали профильную оздоровительную смену для 120 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Выездные контрольные проверки качества услуг десяти оздоровительных учреждений, с которыми заключены государственные контракты, показали соответствие необходимым мерам обеспечения безопасных условий пребывания детей на отдыхе.
Работа лагерей прошла интересно. Дети смогли себя реализовать по своим возможностям, укрепили здоровье и получили массу положительных эмоций.
В сентябре планируется оздоровить еще 195 детей на Черноморском побережье России. Также на протяжении всего года действует подведомственный министерству Центр «Колос», где дети не только отдыхают и получают медицинские процедуры, но проходят процесс обучения по школьной программе.
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