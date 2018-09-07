Красноярская школьница попала в ТОП-50 самых красивых детей мира

11-летняя красноярка Алиса Самсонова оказалась одной из самых красивых детей мира. Рейтинг составил журнал L’Officiel kids. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».

По словам родителей девочки, о статусе дочери они узнали из Instagram друзей. Папа Алисы очень горд за нее, так как в конце сентября девочка отправится на Неделю моды в Милан.

Красноярка уже была лицом брендов Monnalisa и Armani. Также девочка не раз участвовала в конкурсах красоты в регионе.

В свободное от съемок и показов время Алиса занимается художественной гимнастикой, которой сейчас уделяет много внимания.