Ещё
Красноярская школьница попала в ТОП-50 самых красивых детей мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Красноярская школьница попала в ТОП-50 самых красивых детей мира 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
11-летняя красноярка Алиса Самсонова оказалась одной из самых красивых детей мира. Рейтинг составил журнал L’Officiel kids. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».
По словам родителей девочки, о статусе дочери они узнали из Instagram друзей. Папа Алисы очень горд за нее, так как в конце сентября девочка отправится на Неделю моды в Милан.
Красноярка уже была лицом брендов Monnalisa и Armani. Также девочка не раз участвовала в конкурсах красоты в регионе.
В свободное от съемок и показов время Алиса занимается художественной гимнастикой, которой сейчас уделяет много внимания.
360tv.ru: последние новости
Робби Уильямс стал отцом в третий раз СМИ: участник «Новой волны» попытался угнать велосипед в Сочи Красноярские медики помогли появиться на свет 600‐граммовому малышу
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби2
Как выглядят дочки некрасивых звездных отцов12
Дети Киркорова вышли в свет на «Новой волне»12
Назван идеальный размер женской груди67
«Устраивал такие скандалы, что волосы шевелились!»8
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
06:25
Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе
Любовь Звёзды
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение