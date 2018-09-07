Пятилетнего актёра сериала «Метод» избили в элитном детском саду

Происшествие произошло в детском саду «Дом белого кролика».

Серёжа сыграл роли в сериалах «Стюардесса» и «Метод-2». Его мама Виктория утверждает, что её сын стал участником драки с другим воспитанником.

Как сообщает сайт телеканала «360», детей при этом долгое время никто не разнимал. Во время драки взрослые не находились в игровой комнате. После инцидента воспитатели не посчитали нужным обработать раны и повели детей на прогулку. О случившемся женщина знала, увидев сына вечером с синяками и ссадинами.

«Никто мне не позвонил, ничего не объяснил. На мои звонки администрации просто рявкнула: выясняйте все у вожатой. Я повела ребенка в травмпункт, а они уже оттуда сообщили в полицию. Сейчас заявление у правоохранителей. Но в саду по-прежнему уверяют, что детей без присмотра никто не оставлял. Но как тогда они могли драться такое долгое время?», — рассказывает мама Сергея.

В детском саду от объяснений отказались.