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Беременная тройней женщина шокировала соцсети животом
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Беременная тройней женщина шокировала соцсети животом 

Sputnik Грузия + ещё 3 1 час назад
Женщина находится пока на 35 неделе беременности, но фото и видео ее огромного живота вас удивят уже сейчас.
Будущая мать тройняшек, 36-летняя Мария, родом из Норвегии. Вместе с мужем они ждут двух девочек и мальчика. Женщина завела отдельный Instagram аккаунт, куда выкладывает фотографии того, как протекает ее беременность, с момента как стало известно, что она ждет тройняшек.
Мария даже сама удивляется, что ее огромный живот держится без какой-либо поддержки и "не падает вниз", как она написала в описании к одному из фото.
Считается, что вероятность зачатия тройняшек без какого-либо внешнего вмешательства равна 1 к 4400.
Для тех, кому интересно, как в животе умещаются сразу трое, женщина показала это на картинках.
Женщина также выкладывает фотографии подготовки к пополнению в семье и рассказывает, что ей приходится менять в жизни, из-за такого необычного поворота событий.
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