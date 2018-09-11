Беременная тройней женщина шокировала соцсети животом

Женщина находится пока на 35 неделе беременности, но фото и видео ее огромного живота вас удивят уже сейчас.

Будущая мать тройняшек, 36-летняя Мария, родом из Норвегии. Вместе с мужем они ждут двух девочек и мальчика. Женщина завела отдельный Instagram аккаунт, куда выкладывает фотографии того, как протекает ее беременность, с момента как стало известно, что она ждет тройняшек.

Мария даже сама удивляется, что ее огромный живот держится без какой-либо поддержки и "не падает вниз", как она написала в описании к одному из фото.

Считается, что вероятность зачатия тройняшек без какого-либо внешнего вмешательства равна 1 к 4400.

Для тех, кому интересно, как в животе умещаются сразу трое, женщина показала это на картинках.

Женщина также выкладывает фотографии подготовки к пополнению в семье и рассказывает, что ей приходится менять в жизни, из-за такого необычного поворота событий.