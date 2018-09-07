Детскую площадку установили в Пресненском районе

Новую детскую площадку установили в Пресненском районе по адресу: улица Антонова-Овсеенко, дом 2. Сдать объект на проверку планируют до 20 сентября.

— На площадке осталось установить ограждения и нанести разметку, — рассказал заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по содержанию и благоустройству Сергей Гетта.

Для детей поставили игровой комплекс с горками, разными видами качелей: «гнездо», балансир и кораблик. Помимо этого, в этом дворе планируют сделать песочницу.

Как отметил Сергей Гетта, несмотря на то, что работы полностью еще не завершили, дети в сопровождении взрослых уже могут гулять на новой площадке.