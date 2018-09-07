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Детскую площадку установили в Пресненском районе
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Детскую площадку установили в Пресненском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 31 минуту назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Новую детскую площадку установили в Пресненском районе по адресу: улица Антонова-Овсеенко, дом 2. Сдать объект на проверку планируют до 20 сентября.
— На площадке осталось установить ограждения и нанести разметку, — рассказал заместитель директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» по содержанию и благоустройству Сергей Гетта.
Для детей поставили игровой комплекс с горками, разными видами качелей: «гнездо», балансир и кораблик. Помимо этого, в этом дворе планируют сделать песочницу.
Как отметил Сергей Гетта, несмотря на то, что работы полностью еще не завершили, дети в сопровождении взрослых уже могут гулять на новой площадке.
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