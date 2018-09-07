«Обычный иностранец для изучения языка не годится»

«Онлайн-формат языковых курсов становится все популярнее. Он дает возможность учиться у носителя языка и разговаривать на оригинальном английском. Я работаю с детьми более шести лет из разных стран: США, Китай, Украина, Россия. За годы своей работы я пришла к выводу, что современный учитель детской школы английского должен иметь специальное образование (обычный иностранец не подойдет), опыт работы с детьми, находить подход к каждому ученику с помощью игровых методик, быть активным интернет-пользователем, а также аниматором-сценаристом, способным превратить обычный урок в увлекательный квест.

У ребенка должна быть мотивация, он должен понимать, зачем он учит язык. Особенно важно говорить с ним на темы, которые ему интересны — это могут быть любимые мультфильмы и игрушки, подводный мир, строение Вселенной, страны мира, кухня. Дети очень любознательные, и в изучении языков это особенно играет на руку преподавателю.

Так, наиболее эффективно начинать уроки с 5-6 лет с носителем языка. Если у вас международная семья, в которой родители говорят на разных языках, то вы можете использовать следующий прием: один родитель говорит с ребенком на иностранном языке, второй на языке родной страны. Тогда ребенок не будет путаться и смешивать разные слова в одном предложении. В детстве ребенок усваивает информацию в разы быстрее, чем взрослые. Именно поэтому раннее изучение языков дает наиболее прочные знания.

Устаревшие методики приводят к тому, что ребенок зубрит много новых слов, но при этом не может свободно говорить на иностранном языке. Это неправильный подход к обучению. Важно, чтобы ребенка учили строить диалог, учили задавать вопросы и верно на них отвечать. При обучении с носителем языка вы быстрее обретаете коммуникативные навыки, поначалу применяя изобретательность в виде жестов, мимики, синонимов и постепенно начинаете говорить. Способность переключаться наступает быстрее. Проходит немного времени, и вот вы уже думаете на иностранном языке.

Самая большая ошибка в изучении языков — это боязнь ошибиться. Пробуйте говорить, подбирайте синонимы, применяйте описания. Для носителей языка любые ваши попытки воспринимаются позитивно. Дети не боятся выглядеть глупо или смешно, поэтому прогресс у них наступает довольно быстро. Занимайтесь понемногу, но регулярно, и тогда результат не заставит себя ждать».

Фото: из архиваЭлизабет Кровелецкой