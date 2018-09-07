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Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Осторожно! Дети!»
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Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Осторожно! Дети!» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Школьникам напомнили правила перехода проезжей части при наличии светофора и его отсутствии, особенности движения на велосипеде, а затем им вручили памятки с основными правилами поведения детей на проезжей части.
Военные автоинспекторы Центрального военного округа провели акцию «Осторожно! Дети!» с кадетами первых классов МОУ СОШ «Патриот» г. Энгельса Саратовской области.
Первоклассникам напомнили, что их путь движения в школу и обратно должен пролегать безопасно, с меньшим пересечением проезжей части.
Также с ребятами повторили правила перехода проезжей части при наличии светофора и его отсутствии, особенностях движения на велосипеде, с вручением памяток основных правил поведения детей на дорогах.
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