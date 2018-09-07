Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Осторожно! Дети!»

Школьникам напомнили правила перехода проезжей части при наличии светофора и его отсутствии, особенности движения на велосипеде, а затем им вручили памятки с основными правилами поведения детей на проезжей части.

Военные автоинспекторы Центрального военного округа провели акцию «Осторожно! Дети!» с кадетами первых классов МОУ СОШ «Патриот» г. Энгельса Саратовской области.

Первоклассникам напомнили, что их путь движения в школу и обратно должен пролегать безопасно, с меньшим пересечением проезжей части.

Также с ребятами повторили правила перехода проезжей части при наличии светофора и его отсутствии, особенностях движения на велосипеде, с вручением памяток основных правил поведения детей на дорогах.