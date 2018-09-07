Молодежный форум « Евразия» посетила детский омбудсмен Анна Кузнецова

В пятницу, 7 сентября, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова посетила международный молодежный форум «Евразия». Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Анна Кузнецова отметила, что такие мероприятия, как форум важны для молодежи, а также то, что на него приехали «неслучайные люди с конкретными задачами».

Уполномоченный по правам ребенка рассказала участникам форума о работе ведомства и отметила, что сотрудники аппарата, решая каждую проблему, хотели бы добиться устранения первопричины.

«На самом деле помощь детям — это не только пособия. Есть различные формы социальной поддержки семьи с детьми: материнский капитал, различные виды льгот, выдача сертификатов на жилье и предоставление земельных участков для строительства дома», — рассказала Анна Кузнецова.

Тем не менее омбудсмен отметила, что иногда лучше помочь семье устроить ребенка в детский сад, чтобы мама могла выйти на работу и получать зарплату больше, чем размер пособия.

Она также акцентировала внимание такой функции школы, как воспитательная. Анна Кузнецова рассказала, что обсуждается вопрос о принятии решения по мониторингу воспитательных программ в школе.

«В данном случае речь не идет о мониторинге составленных программ как таковых — написать можно все. А о действенных проверках и разработках образовательных программ по воспитанию для педагогов и дополнительном обучении последних», — сказала она.

Кроме того, детский уполномоченный согласилась с мнением молодых педагогов о том, что комнаты психологической нагрузки и возможность пообщаться с психологом должна быть не только у детей, но и у самих преподавателей.

Анна Кузнецова также положительно отметила сохранение в Оренбургской области коррекционных школ. По ее мнению, закрытие аналогичных учебных заведений в других регионах вызвало ряд серьезных проблем.