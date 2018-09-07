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«Разбил голову и нос»: в Волжском восьмилетний ребенок рухнул в открытый приямок
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«Разбил голову и нос»: в Волжском восьмилетний ребенок рухнул в открытый приямок 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волжане просят третий месяц закрыть приямок решетками
В Волжском восьмилетний ребенок провалился в незакрытый металлическими решетками приямок. С закрытой черепно — мозговой травмой и сотрясением головного мозга мальчик попал в больницу.
— Дети играли рядом с домом на Куйбышева, 77, — рассказал очевидец Павел. — Мальчишка попятился назад и не заметил открытого приямка. Ребенок рухнул вниз и вылез с окровавленной головой и ссадинами на лице. По пути он жаловался на проблемы со зрением. Мы позвали его к себе домой, умылии отвели домой. Мама восьмилетнего мальчика вызвала скорую помощь.
Закрыть опасные приямки под своими окнами жители дома на Куйбышева, 77 пытаются уже несколько месяцев подряд.
— Я разговаривал с волжанкой, которая живет на первом этаже этого дома, — продолжает Павел. — Опасаясь трагедии, она каждый раз отгоняет ребятню от опасного места. Раньше на приямках стояли решетки, но сейчас их утащили на металлолом. Три месяца подряд сердобольная женщина звонит в свою управляющую компанию и каждый раз слышит обещания коммунальщиков. Сегодня после падения ребенка она вновь набрала номер УК и потребовала вернуть металлические решетки.
В пресс — службе полиции добавили, что восьмилетний волжанин попал в больницу с закрытой черепно — мозговой травмой, сотрясением головного мозга и сильным ушибом лица. Сотрудники правоохранительных органов уточняют все подробности происшествия.
Незакрытая выгребная яма рядом с кафе на центральной площади стала причиной трагедии в рабочем поселке Быково. Шестилетний мальчик, свернув с детской площадки, наступил на тонкую фанеру и провалился в канализационную яму. Утонувшего ребенка нашли только к 22: 00 — полицейские заметили на дне септика детские шлепки. Откачав фекалии, рабочие подняли тело погибшего ребенка.
По словам хозяйки кафе в центре поселка, закрыть яму листом ДСП ей пришлось из-за невнимательного водителя, который наехал на крышку люка. По словам местных жителей, выгребная яма прикрыта тонкой фанеркой уже несколько месяцев.
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Женский форум
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