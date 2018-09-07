Работа детских поликлиник Южнопортового в усиленном режиме продлится до 16 сентября

Две детские поликлиники в Южнопортовом районе будут работать в усиленном режиме до 16 сентября. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

— Все кабинеты по выдачи справок и направлений, в том числе дежурного врача, работают с 08.00 до 20.00 в будние дни и с 09.00 до 15.00 в выходные. Это сделано для того, чтобы облегчить родителям сбор необходимых документов для школы и детского сада, получив их в желаемое время в комфортных условиях, — уточнили в ведомстве.

Напомним, что головная поликлиника № 61 находится во 2-м Южнопортовом проезде, дом 25, корпус 1, а филиал № 2 — на Крутицком Валу, дом 3. (вт)