Ещё
Работа детских поликлиник Южнопортового в усиленном режиме продлится до 16 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё

Работа детских поликлиник Южнопортового в усиленном режиме продлится до 16 сентября 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
Две детские поликлиники в Южнопортовом районе будут работать в усиленном режиме до 16 сентября. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.
— Все кабинеты по выдачи справок и направлений, в том числе дежурного врача, работают с 08.00 до 20.00 в будние дни и с 09.00 до 15.00 в выходные. Это сделано для того, чтобы облегчить родителям сбор необходимых документов для школы и детского сада, получив их в желаемое время в комфортных условиях, — уточнили в ведомстве.
Напомним, что головная поликлиника № 61 находится во 2-м Южнопортовом проезде, дом 25, корпус 1, а филиал № 2 — на Крутицком Валу, дом 3. (вт)
Управа Южнопортового района: последние новости
Дошкольное, школьное и вузовское образование за счет средств материнского капитала СНИЛС новорожденным Запись в детский музыкальный театр откроется в Южнопортовом в середине сентября
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянка похудела до 17 кг и не может двигаться21
В Сеть «утекли» откровенные снимки Кайли Миноуг14
Знаменитости с психическими расстройствами1
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби2
Назван идеальный размер женской груди67
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
06:25
Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе
Любовь Звёзды
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение