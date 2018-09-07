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Мальчик сделал из рук пистолет и «стрелял» вокруг, пока одна женщина не решила сделать это…
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Мальчик сделал из рук пистолет и «стрелял» вокруг, пока одна женщина не решила сделать это… 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
Маленький ребенок, сделав из пальцев «пистолет», «стрелял» из него в людей. Никто не обращал внимания.
Когда он указал на меня пальцами и издал какие-то звуки, я вздрогнула, сжала сердце и упала на землю, задыхаясь.
Бедный ребенок растерянно смотрел то на пальцы, то на мать.
«Мамочка, кажется, я убил эту женщину…»
Я лежала на улице, никто не обращал внимания, кроме все более обеспокоенного ребенка и его матери, пытающейся не смеяться истерически.
«Ну, Паркер, я думаю, ты должен убедиться, что не убил леди. Убедись, что она в порядке.»
Он подходит ко мне неуверенно, когда я тянусь к нему с последним вздохом…
«С вами все в порядке, леди?»
«Ты… Ты подстрелил меня…» — я потянулась за ним, а потом делаю вид, что умираю.
«Леди…? Мама. Я убил ее.»
«Вот почему оружие — не игрушка, Паркер.»
Затем я быстро напугала его, вернувшись к жизни, поднявшись, взъерошив волосы и уйдя.
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