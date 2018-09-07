Мальчик сделал из рук пистолет и «стрелял» вокруг, пока одна женщина не решила сделать это…

Маленький ребенок, сделав из пальцев «пистолет», «стрелял» из него в людей. Никто не обращал внимания.

Когда он указал на меня пальцами и издал какие-то звуки, я вздрогнула, сжала сердце и упала на землю, задыхаясь.

Бедный ребенок растерянно смотрел то на пальцы, то на мать.

«Мамочка, кажется, я убил эту женщину…»

Я лежала на улице, никто не обращал внимания, кроме все более обеспокоенного ребенка и его матери, пытающейся не смеяться истерически.

«Ну, Паркер, я думаю, ты должен убедиться, что не убил леди. Убедись, что она в порядке.»

Он подходит ко мне неуверенно, когда я тянусь к нему с последним вздохом…

«С вами все в порядке, леди?»

«Ты… Ты подстрелил меня…» — я потянулась за ним, а потом делаю вид, что умираю.

«Леди…? Мама. Я убил ее.»

«Вот почему оружие — не игрушка, Паркер.»

Затем я быстро напугала его, вернувшись к жизни, поднявшись, взъерошив волосы и уйдя.