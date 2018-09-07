Шахматист у каратиста: как определить склонность ребенка к конкретному виду спорта

Какой родитель не хочет, чтобы его дети были здоровыми, сильными и успешными. Воспитать человека с боевым, твердым характером поможет спорт. Но как правильно выбрать секцию? Во сколько лет лучше всего начинать тренировки? И что делать, если ребенок наотрез отказывается приседать и тянуть шпагат? За ответами «ВМ» обратилась к экспертам.

В любом деле, связанном с воспитанием, 90 процентов успеха — личный пример. Об этом говорит психолог Максим Софьин. Так, спортивная семья живет по особому режиму, соблюдает нужные диеты. Поэтому ребенку будет проще определиться с видом спорта. Мальчик может пойти за папой, девочка — за мамой. И даже если дети выберут другой вид спорта — не тот, которым занимаются их родители, — они все равно получат от взрослых важные подсказки и советы.

— Но это не значит, что если вы сами не занимаетесь спортом, то и ребенку не стоит начинать, — делает оговорку Софьин. — Вот вам конкретный пример: у моих друзей, которые, поверьте, далеки от спорта, сын и дочь — мастера спорта по биатлону.

Спортивную секцию, по словам психолога, ребенок должен выбрать сам. Никаких назиданий или угроз со стороны родителей быть не может, даже если вам кажется, что «он еще слишком маленький, чтобы самостоятельно принимать решения».

— Мы как проводники: не давим на ребенка, а идем с ним рядом, чтобы в любой момент подставить плечо и поддержать, — подчеркивает Софьин. — Я, например, всегда занимался восточными единоборствами, а у моего сына — первый разряд по шахматам. Ну не нравится ему, когда его бьют по лицу.

Родителям нужно с уважением относиться к решениям детей, давать дружеские советы, а не давить на психику ребенка. Девочке, например, чтобы заниматься карате, нужно родиться пацанкой, поэтому если она предпочитает макраме, то не стоит переодевать ее в кимоно.

— Помните о том, что вы отдаете в секцию ребенка, а не реализуете собственные амбиции, — добавляет Максим Софьин.

Если ребенок не проявляет явного интереса, понять, к каким видам спорта у него есть талант или склонности, родителям помогут опытные тренеры. Кроме того, сегодня в Москве работают центры, в которых дети могут пройти специальное тестирование.

— Оно позволяет оценить общий уровень подготовки детей, — говорит куратор проекта «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей» Центра спортивных технологий Москомспорта Екатерина Буткова. — Спортивные данные оцениваются по нормативным шкалам с учетом пола и возраста ребенка.

Тестирование длится полтора-два часа. За это время ребенок выполняет упражнения, которые позволяют оценить его скорость реакции, гибкость, ловкость и другие качества, включая темперамент. Специалисты также смотрят на вес, рост, осанку детей, исследуют их вестибулярный аппарат. Определив сильные и слабые стороны ребенка, они уже дают конкретные рекомендации. Так, если у ребенка сильные руки, высокая работоспособность и хорошие спринтерские качества, он вполне может заниматься плаванием, единоборствами или легкой атлетикой. Обычно специалисты называют до пяти видов спорта, в которых конкретный мальчик или девочка смогут добиться наивысших результатов.

— При этом в каждом виде спорта есть ограничения по возрасту, — предупреждает начальник отдела спортивной подготовки Спортивного управления Москомспорта Александр Никишов. — Как правило, минимальный возраст, с которого мы можем официально брать детей в спортивные секции, — шесть лет. Но бывают исключения. К примеру, с легкой атлетикой спешить не стоит. Оптимальный возраст для старта –8-9 лет. А вот на фигурное катание, большой теннис набор начинается с 4 лет.

Хотя, конечно же, малышам больше подойдут общеразвивающая физкультура или ритмика.

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