Курской Областной клинической детской больнице подарили оборудование для кабинета лечебной физкультуры

Ремонт в самом отделении сделали еще в прошлом году. Конечно, комната лечебной физкультуры уже была, но в ней многого не доставало. Докупить пришлось специальное атравматичное напольное покрытие, шведскую стенку и тренажеры. Деньги на это выделил благотворительный фонд «Жизнь одна». На все ушло около 230 000 рублей. Конечно, здесь, все же, надеются с помощью федерального проекта построить многофункциональную детскую клиническую больницу. Ведь сейчас больница находится в здании бывшей гостиницы «Профсоюзных курсов». Но пока планы только готовятся к осуществлению, в этой комнате дети уже каждый день будут становиться немного здоровее и счастливей.