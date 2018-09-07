Был зол и хотел проучить: мужчина, избивший детей в Васильково, объяснил свой поступок

42-летний Александр Г., избивший детей в Васильково, был пьян и зол, поэтому решил проучить ребятишек. В распоряжении редакции имеется объяснение мужчины

По словам Александра, в тот день, 13 августа, он употреблял спиртные напитки. Около 17 часов его сожительница Екатерина стала укладывать спать младенца. Однако ребёнок не мог заснуть, потому что во дворе шумели.

“Екатерина была в стрессовом состоянии и постоянно говорила, чтобы я сделал что-нибудь с криками детей. Поскольку я находился в состоянии алкогольного опьянения, меня злил тот факт, что дети кричат, а мой ребёнок не может заснуть”, — пояснил мужчина.

Он крикнул с балкона, чтобы дети замолчали, но один из подростков продолжал стучать мячом по сетке рабице, огораживающей детскую площадку.

“Я стал злиться еще больше… В порыве гнева вышел на улицу, но дети разбежались. Я разозлился еще больше, и стал догонять самого высокого из компании подростков. Как мне показалось, он создавал больше всего шума, и именно он стучал мячом по сетке. Но догнать его не удалось. Вместо него я догнал одного из подростков. Хотя точно не понимал, что он несовершеннолетний, я стал его бить не в полную силу. Как именно и куда бил, не помню. Всё происходило очень быстро, я был зол и хотел, чтобы дети поняли, что не нужно шуметь”, — объяснил Александр.

Он уточнил, что побежал по улицам Васильково, что «был сильно зол, а дети все разбежались». Во дворе ул. Калининградской навстречу ему шёл мальчик. Александр говорит, что не понял, сколько ему лет. Движимый злобой и желанием проучить, он «ударил подростка рукой».

“Какой именно частью, не помню. Возможно, кулаком, возможно, ладонью или даже предплечьем. И пошел дальше, поскольку был уверен, что с ним всё в порядке. Куда именно я попал, не видел, был зол и прошёл мимо мальчика. Точно помню, что ударил его один раз кулаком”, — повторил обвиняемый.

Александр рассказал, что зашёл в магазин во дворе и купил разливного пива. Оно показалось ему кислым. Мужчина вернулся в магазин, «чтобы разобраться с продавцом».

“В грубой форме я попросил поменять пиво. Продавец, увидев мой агрессивный настрой, поменяла, но и его я выкинул, поскольку оно также показалось мне кислым. В ходе разговора с продавцом я вёл себя грубо, и она вызвала охрану, которая вывела меня из магазина, после чего во двор подъехала полиция, меня задержали”, — пояснил Г.

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по ст. 116 УК РФ ("Побои из хулиганских побуждений"). Однако, впоследствии материалы дела объединили в одно.

По словам адвоката семьи Маргариты Котовой, уголовное дело передали в мировой суд, в ближайшее время оно будет рассмотрено. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы.

Родителей потерпевших детей беспокоит то, что дело расследовали всего десять дней, а в материалах нет показаний главных свидетелей инцидента.

“Следователи допросили подозреваемого, его сожительницу, а также детей и их представителей. Но в деле нет показаний сотрудников магазина где был устроен дебош. Не опрошен парень на мотоцикле, за которым обвиняемый гнался и сломал ему ключ в замке зажигания. Нет показаний таксиста, в машине которого было разбито лобовое стекло, и показаний тех, кто оттаскивал пьяного дебошира от детей”, — говорит мать пострадавшего Никиты Мохорева Инна.

“Родители хотят строго наказать виновного, но тот преподносит ситуацию, так, будто он не избивал детей на детской площадке, а случайно задел мальчиков. С учётом наличия у него малолетнего ребенка, признания вины и раскаяния, а также того, что перечислил некие суммы на счета пострадавших, он может отделаться штрафом. Такое решение мы, конечно, будем обжаловать, ” — говорит адвокат потерпевших.

Житель посёлка Васильково 13 августа избил на детской площадке 12-летнего местного подростка и мальчика, приехавшего из Японии в гости к бабушке. Он разбил лобовое стекло припаркованной машины и повредил мотоцикл юноши, который пытался заступиться за детей. Очевидцы рассказали журналисту «Клопс» о том, как развивались события.