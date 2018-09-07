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Все отравившиеся школьники выписаны из актанышской ЦРБ
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Все отравившиеся школьники выписаны из актанышской ЦРБ 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Все школьники, получившие отравление в Актанышском районе Татарстана, выписаны из больницы, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РТ. Напомним, накануне госпитализировали 25 детей с одними и теми же жалобами, врачи поставили предварительный диагноз — острый гастроэнтерит. Министр здравоохранения РТ Марат Садыков вместе с внештатными специалистами по инфекционным заболеваниям и эпидемиологи министерства побывал в районе — «для контроля и получения оперативной информации», говорится в сообщении пресс-службы. В районе, помимо инфекционного отделения, где оказывали помощь школьникам, Садыков осмотрел стоматологический кабинет, женскую консультацию, а также ознакомился с ходом капитального ремонта в поликлинике. Напомним, по факту массового отравления школьников в районе возбуждено уголовное дело. Продолжается проверка системы питания детей под контролем прокуратуры РТ, а президент РТ Рустам Минниханов поручил проанализировать качество питания во всех образовательных учреждениях республики.
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Женский форум
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