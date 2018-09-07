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Во Двореце творчества Выборга обучается 4400 детей
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Во Двореце творчества Выборга обучается 4400 детей 

Ivyborg.ru 52 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
5 и 6 сентября во Дворце творчества города Выборга прошли традиционные Дни открытых дверей.
5 сентября детей и их родителей ждали на Выборгской, 25, где прошли встречи с педагогами, мастер-классы, презентации кружков и секций. 6 сентября День открытых дверей состоялся на Приморской, 34, где были организованы праздник для детей микрорайона и выступления воспитанников Дворца творчества.
Ольга Генералова начальник отдела воспитания и дополнительного образования города отметила, что Дворец творчества Выборга — одно из крупнейших учреждений дополнительного образования на территории всей Ленобласти.
Напомним, что Дворец творчества работает по направлениям: художественное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, естественно-научное и техническое. Занимаются в нем дети от 5 до 18 лет.
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