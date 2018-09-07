Пятилетнего актера сериала «Метод» избили в московском детском саду

Мать пострадавшего намерена подать на заведение в суд и уже общается с юристами по данном вопросу.

Мама пятилетнего актера, сыгравшего в сериалах «Метод-2» и «Стюардесса», подала заявление в полицию, пожаловавшись на нарушения в элитном детском саду «Дом белого кролика».

По словам женщины, ее сын подрался с другим мальчиком, который посещает тот же детский сад, и в это время в комнате не находился никто из взрослых, в обязанности которых входит следить за детьми. Она добавила, что после инцидента ни воспитатели, ни нянечки не удосужились обработать детям раны.

«Я повела ребенка в травмпункт, а они уже оттуда сообщили в полицию. Сейчас заявление у правоохранителей», — заявила Виктория Букреева телеканалу «360».

Женщина рассказала, что намерена подавать на учреждение в суд, аргументируя это тем, что ее сын в настоящий момент задействован в съемках, а из-за повреждений лица он несколько дней не мог появляться на площадке.