Ещё
Пятилетнего актера сериала «Метод» избили в московском детском саду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятилетнего актера сериала «Метод» избили в московском детском саду 

ТК «Звезда» 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Мать пострадавшего намерена подать на заведение в суд и уже общается с юристами по данном вопросу.
Мама пятилетнего актера, сыгравшего в сериалах «Метод-2» и «Стюардесса», подала заявление в полицию, пожаловавшись на нарушения в элитном детском саду «Дом белого кролика».
По словам женщины, ее сын подрался с другим мальчиком, который посещает тот же детский сад, и в это время в комнате не находился никто из взрослых, в обязанности которых входит следить за детьми. Она добавила, что после инцидента ни воспитатели, ни нянечки не удосужились обработать детям раны.
«Я повела ребенка в травмпункт, а они уже оттуда сообщили в полицию. Сейчас заявление у правоохранителей», — заявила Виктория Букреева телеканалу «360».
Женщина рассказала, что намерена подавать на учреждение в суд, аргументируя это тем, что ее сын в настоящий момент задействован в съемках, а из-за повреждений лица он несколько дней не мог появляться на площадке.
ТК «Звезда»: последние новости
Военные строители возвели новый современный детский сад в Ижевске Двухлетняя девочка провела четыре дня в лесу и выжила Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Осторожно! Дети!»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби7
Россиянка похудела до 17 кг и не может двигаться40
Назван идеальный размер женской груди67
В Сеть «утекли» откровенные снимки Кайли Миноуг18
Пынзарь возмутила примерных матерей «голым» фото17
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:52
«Все проблемы от баб»: Водонаева обвинила женщин
Звёзды
01:24
Как сложилась судьба девочек-шестерняшек
Дети
08:23
Дети, которые потеснили взрослых рекордсменов
Дети
10:04
Девушки, потратившие состояния, чтобы стать Барби
Красота
05:31
Загадка смерти Евгения Мартынова
Звёзды
10:23
Знаменитости с психическими расстройствами
Здоровье Звёзды
06:25
Звезды, которых курортные романы привели к свадьбе
Любовь Звёзды
02:13
63-летняя женщина взорвала Интернет своим стилем
Мода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение