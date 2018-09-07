«Я отец!» Настасья Самбурская удивила подписчиков фотографией с младенцем

31-летняя актриса и телеведущая Настасья Самбурская опубликовала в Instagram милое фото с малышом на руках.

На портрете у Самбурской и маленькой девочки, которой всего несколько месяцев, очень удивленные лица. Подпись к фотографии не прояснила, откуда на руках у Настасьи Самбурской взялся младенец.

— такими словами сопроводила кадр Настасья. Теперь фолловеры гадают, что же это за малыш, и веселятся вместе с Самбурской. «Повезло с батей!», «Я уверена, вы будете прекрасным отцом этому ребенку», «Очень классно выглядишь с лялей на руках», — пишут они. А как тебе кажется, идет Настасье ребенок на руках?

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Фото:Instagram