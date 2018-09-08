Первая помощь, если ребенок подавился

Одним из самых страшных кошмаров любого родителя можно считать ситуации, угрожающие жизни или здоровье их ребенка. Согласно статике, одной из самых распространенных ситуаций такого типа является случай, когда ребенок подавился. Растерянность, паника и страх — чувства, которые в большинстве своем испытывает любой родитель при виде ребенка, который задыхается. Что делать, если ребенок подавился? Как не растеряться и быстро помочь малышу, какие действия предпринять?

Как предотвратить такую ситуацию?

Грудной ребенок Если речь идет о грудном малыше, обратите внимание на технику его кормления:

если вы кормите малыша смесью, позаботьтесь, чтобы отверстие в соске не было излишне большим. Это может привести к тому, что маленький ребенок будет захватывать много воздуха, а значит, часто срыгивать;

если малыш находится на грудном вскармливании, его поза при кормлении не должна быть строго горизонтальной. При таком положении, часть молока может попасть в носоглотку и вызвать приступ сильного кашля, рвоту или удушье. Чтобы ребенок не подавился молоком, держите его в полувертикальном положении, помочь в этом вам могут специальные подушки для кормления;

если вы даете малышу воду с ложки, используйте для этого специальные детские ложечки. Они имеют анти травмирующую поверхность и, что еще более важно, небольшой объем. Часто ребенок не может сразу проглотить тот объем жидкости, который мы ему предлагаем (используя привычные для нас столовые приборы), что может привести к попаданию жидкости в дыхательные пути и спровоцировать проблемы;

и, конечно, при любом виде вскармливания, обязательно после каждого кормления необходимо подержать малыша в вертикальном состоянии, дождаться, когда он срыгнет попавший в желудок воздух. Это предотвратит вероятность попадания пищи в дыхательные пути при срыгивании ребенком в положении лежа (особенно, лежа на спине).

Ребенок после возраста 5 месяцев После начала процесса прорезывания зубов и введения первого прикорма, могут возникать ситуации, когда недосмотр или опрометчивые действия членов семьи грозят серьезной опасностью для малыша:

в это время, ребенок начинает проявлять активное беспокойство и пытаться брать в рот любые окружающие его предметы. Порой, родители, пренебрегая правилами безопасности, предлагают ему сушки, печенье или яблоки. Им кажется, что если они находятся рядом, то ничего плохого случиться не может. К сожалению, ситуация не настолько радужная, иногда речь идет о долях секунды, когда ребенок вдыхает крошку предложенной ему пищи и начинает задыхаться;

предлагая ребенку игрушку, которую он обязательно потянет в рот, убедитесь, что он не сможет откусить от нее мелкие детали или добраться до наполнителя. Чтобы такое развитие ситуации исключить полностью, пользуйтесь специальными игрушками при прорезывании зубов (их можно найти в любом детском магазине или аптеке);

при введении первого прикорма необходимо быть крайне внимательным, так как даже кашеобразная пища совершенно непривычна для детей. Особенно важно следить за количеством, максимальный объем еды не должен занимать больше чем 1/3 детской ложки. Дайте возможность малышу привыкнуть к новым ощущениям и понять, как правильно справляться с пищей такой консистенции;

как только малыш начинает ползать, позаботьтесь о чистоте помещения, уберите все опасные (мелкие и хрупкие) предметы, исключите доступ ребенка к содержимому шкафов и полок.

Что делать, если ребенок подавился?

Если ваш малыш кашляет, дыхание затруднено, но сохранена возможность и вдоха, и выдоха, нет синюшности или резкой бледности кожи — срочно вызывайте скорую помощь! При этом до ее приезда, обеспечьте максимальный доступ воздуха в помещении и ни на секунду не отходите от ребенка. Если малыш не может кашлять, слышны хрипы, кожа приобрела синюшность (или стала белой), при попытке вдоха видно втягивание кожных покровов между ребрами, вам необходимо срочно приступать к оказанию первой помощи (предварительно вызвав скорую помощь). Что делать, если ребенок подавился?

Положите малыша на живот, при этом голова должна быть чуть ниже тела (можно положить себе на колени).

Основанием ладони, сделайте 5-6 несильных похлопываний по спине малыша, между его лопатками. Важно, чтобы движения были скользящими, снизу вверх, в сторону шеи, как будто вы пытаетесь что-то вытолкнуть.

Переверните малыша на спинку и сделайте 5 аккуратных, несильных толчков в район середины грудной клетки ребенка (примерно, на 1 сантиметр ниже сосков). Используйте для этого указательный и средний пальцы своей руки.

Переверните ребенка на живот и повторите п.2, после чего откройте малышу рот и проверьте его горло. Если вы видите застрявший инородный предмет, сразу удалите его. Если результат не достигнут — повторите все с самого начала.

Если вы, удалив причину удушья, видите, что ребенок не дышит, начинайте проводить искусственное дыхание — детям до 8 месяцев, можно вдыхать воздух одновременно и в рот и в нос, приподняв предварительно подбородок. Ни в коем случае не проводите искусственное дыхание, если из дыхательных путей не удален инородный предмет, это может привести к фатальным последствиям!

Ваша основная задача заключается в том, чтобы до приезда медиков оказать максимально возможную помощь. И самое главное — никакой паники, она оказывается самым плохим советчиком в таких ситуациях!