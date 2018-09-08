Что делать, если ребенок не хочет идти в детский сад

Зачастую адаптация к детскому саду становится стрессовой ситуацией для всех членов семьи.

Новая обстановка, новые люди вокруг, новые правила. Вкупе все «прелести» детсадовской жизни могут испугать ребенка и свести на нет его желание окунуться в новую жизнь.

Читайте о причинах проблемы и о том, как ее решить.

Почему ребенок не хочет идти в сад Вспомните свои ощущения перед первым днем на новой работе. Согласитесь, как минимум в тот момент вы очень волновались. Так вот, у ребенка с детским садом отношения складываются примерно по такому же сценарию.

Вот почему ребенок может отказываться идти в сад:

• Непривычная обстановка

Первые дни в саду адаптационные для ребенка: он должен освоиться и перестать воспринимать место как нечто незнакомое и непривычное.

• Трудности в общении с детьми

Не все дети способны к быстрой социализации. Причиной нежелания идти в детский сад вполне может стать отсутствие дружеских отношений и, как следствие, одиночество.

• Проблемы с воспитателем

Воспитатель не разрешил остаться на улице подольше — ребенок расстроился. Воспитатель строго заговорил о необходимости соблюдать тишину в тихий час — ребенок забастовал.

Должно пройти время, чтобы малыш привык к новому укладу и новым людям.

• Проблемы в семье

Иногда за причиной нежелания идти в детский сад скрываются семейные проблемы. Возможно, ссоры или домашнее насилие негативно сказываются на ребенке, и он таким способом выражает свой внутренний протест.

• Неготовность к переменам

Смена режима и распорядка дня не всеми детьми воспринимается правильно и легко. Если ребенок никогда не спал днем, что требуется от него в детском саду, то, возможно, ему не понравится новое «правило».

Советы для родителей

Не хотите, чтобы истерики и слезы повторялись каждый день? Примите во внимание эти советы.

Разговаривайте с ребенком

Спрашивайте, что его тревожит. Необходимо выстраивать доверительные отношения с ребенком, чтобы знать, что происходит в его жизни.

Предоставьте ребенку свободу

Воспитывайте в ребенке самостоятельность. На детских площадках позволяйте ему общаться со сверстниками. Детям необходимо постоянно коммуницировать с внешним миром.

Выстраивайте правильные отношения с воспитателем

Если вы хотите, чтобы отношения воспитательницы с ребенком сложились хорошо, необходимо относиться к ней с должным уважением. Не скандальте и не грубите.

Старайтесь выстраивать вежливые и тактичные отношения, чтобы не спровоцировать выплеск «причитающейся» вам агрессии на ребенка.

Налаживайте семейные отношения

Дети крайне чувствительны в раннем возрасте и остро ощущают, если в семье есть проблемы. Оберегайте ребенка от возможности наблюдать семейные скандалы, чтобы не травмировать его психику.

Нормализуйте режим дня Частые утренние капризы ребенка, возможно, вызваны проблемами со сном. Выясните, сколько часов ему необходимо отдыхать, чтобы хорошо себя чувствовать в течение дня. Если ребенок крайне активен по вечерам, то заваривайте для него чай на основе успокаивающих трав.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!