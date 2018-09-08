Смотрите, как мама-орангутанг спасла своего малыша на большой высоте 

Эта семья решила перебраться с одной стороны зоопарка на другую по веревке, вот только малыш не смог преодолеть свои страхи без помощи мамы.
Это видео было снято в зоопарке Вашингтона. Посетители стали свидетелями опасной, но в то же время очень милой и трогательной картины.
Два орангутанга, мама и ее малыш, решили прогуляться по своим владениям. На территории их вольера стоят специальные установки, по которым обезьяны любят лазить, а между конструкциями натянуты веревки.
Мама и ее ребенок решили перебраться на другую сторону по этим веревкам, малыш пошел вперед, но явно переоценил свои силы.
Кроха сделал несколько шагов и испугался идти дальше. На помощь подоспела мама, которая посадила ребенка себе на спину и благополучно перенесла его на другую сторону.
Все происходящее оказало неизгладимое впечатление на посетителей и работников зоопарка, многие из которых снимали орангутангов на видео.