Скрытая опасность: девочка была парализована, пока врач не попросил расчесать ей волосы

Когда трехлетняя Эвелин одним утром превратилась в инвалида, ее родители Аманда и Ланц Льюисы пережили настоящий шок. Проснувшись с самого утра девочка не ощущала своих конечностей. Малышка могла лишь плакать и с трудом ползать. Ужасно было то, что никаких видимых травм не было, и происходящее было сложно объяснить. Родители, которые впали в панику, начали подозревать самое плохое, но как только они позвонили в скорую помощь, им посоветовали расчесать ее волосы.

Учитывая то, что по отцовской линии у родственников были проблемы с онкозаболеваниями, панику родителей можно понять: этот страшный недуг может проявиться в любое время. Но смущало то, что вместо обычной боли были другие симптомы: девочка жаловалась, что просто не чувствует рук и ног, и что у нее нет сил даже чтобы одеться. Дежурный врач в больнице вспомнил десяток похожих случаев, поэтому посоветовал родителям тщательно расчесать своего ребенка. Вскоре им удалось найти источник зла, который прятался среди волос Эвелин — им оказался обычный клещ.

Оказалось, что паразит присосался к коже ребенка несколько дней назад. И хотя этот вид клещей не был из тех, которые переносят опасные болезни, насекомое провоцировало «клещевой паралич». До сих пор под вопросом остается природа этого явления, но в большинстве случаев оно проявляется у детей до 10 лет и у животных. Все дело в нейротоксине из слюны насекомого, который способен вызвать временный паралич мышц. Как только клещ был удален, действие яда постепенно сошло на нет. ​Семья Льюис опубликовали эту историю в социальной сети и их поразило то, что большинство родителей в комментариях не подозревали о таком явлении. Как оказалось, существуют такие клещи, паралич от которых может закончиться смертью. Стоит запомнить, что если ребенок или животное начало себя вести странно, есть смысл его расчесать и поискать вредного клеща.