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Опять окно — опять ребенок
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Опять окно — опять ребенок 

ТВ-МИГ 40 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото privet-rostov.ru  Региональный Следком проводит проверку по факту выпадения двухлетнего ребенка из окна многоэтажного дома в Коврове.
Инцидент произошел днем, 7 сентября. Мама находилась в комнате общежития с 2-летней дочкой. Женщина посадила ребенка на диван, стоящий вплотную к окну, а сама приготавливала одежду для прогулки. Через мгновение женщина обнаружила отсутствие дочки в комнате. Ребенок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.
Девочка получила различные травмы. Сейчас она находится в местной больнице, где ей оказывается необходимая квалифицированная помощь.
Отмечу, что в текущем сезоне это уже 25 случай выпадения детей из окон. К сожалению, три ребенка погибли, еще 22 получили травмы различной степени тяжести.
Во всех случаях правоохранительными органами устанавливаются идентичные обстоятельства трагедий, основными факторами остаются беспечность взрослых, оставляющих малышей без присмотра в помещении с открытым окном, расстановка предметов мебели возле окон, отсутствие на конструкциях замков детской безопасности.
Следственное управление призывает лиц, опекающих детей, быть предельно внимательными и не оставлять поведение малышей без контроля.
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