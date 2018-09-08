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В Коврове двухлетняя девочка упала из окна с третьего этажа
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В Коврове двухлетняя девочка упала из окна с третьего этажа 

АиФ Владимир + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
7 сентября в городе Коврове из окна квартиры на третьем этаже выпала двухлетняя девочка. Ребёнок получил травмы. Пострадавшую доставили в больницу.
Как выяснилось, мама девочки посадила её на диван у окна в комнате общежития. Сама женщина находилась в той же комнате, но отвлеклась для того, чтобы подготовить одежду для прогулки.
В это время ребёнок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.
«В текущем сезоне это уже 25 случай выпадения детей из окон, трое детей погибли, 22 ребёнка получили травмы различной степени тяжести», — сообщает следственное управление СКР по Владимирской области.
Следователи поясняют, что чаще всего, причиной трагедии становится беспечность взрослых. Малышей оставляют в комнате с открытом окном или в комнате, где мебель позволяет залезть на окно. При этом створки не защищены специальными блокировками.
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Женский форум
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