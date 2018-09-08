В Коврове двухлетняя девочка упала из окна с третьего этажа

7 сентября в городе Коврове из окна квартиры на третьем этаже выпала двухлетняя девочка. Ребёнок получил травмы. Пострадавшую доставили в больницу.

Как выяснилось, мама девочки посадила её на диван у окна в комнате общежития. Сама женщина находилась в той же комнате, но отвлеклась для того, чтобы подготовить одежду для прогулки.

В это время ребёнок забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и выпал из окна.

«В текущем сезоне это уже 25 случай выпадения детей из окон, трое детей погибли, 22 ребёнка получили травмы различной степени тяжести», — сообщает следственное управление СКР по Владимирской области.

Следователи поясняют, что чаще всего, причиной трагедии становится беспечность взрослых. Малышей оставляют в комнате с открытом окном или в комнате, где мебель позволяет залезть на окно. При этом створки не защищены специальными блокировками.