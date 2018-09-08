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Дети и животные
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Дети и животные 

Аист на крыше 42 минуты назад
Фото: Аист на крыше
Какую пользу может получить ребенок от общения с различными животными. Разбираем по конкретным зверушкам.
Аист на крыше: последние новости
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