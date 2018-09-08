Детский детектив про двух котов и собаку завоевал литпремию в Беларуси

В Беларуси подвели итоги национальной литературной премии, сообщает «МИР 24».

Больше всего на конкурс прислали произведений для детей. Победителем стала писательница Ольга Никольская с книгой «Похищение шедевра, или Новые приключения агентов „КолбаФирЖик“.

»Она написана в необычном жанре для детской литературы. Это детективная повесть-сказка, такой детектив для детей. Но я думаю, что интересно будет и взрослым», — говорит победительница национальной литературной премии в номинации «Лучшее произведение для детей и юношества».

Книга писательницы о домашних питомцах — двух котах и собаке.

Всего в конкурсе участвовало более 50 изданий.

Национальную литературную премию в Беларуси вручают с 2015 года.

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