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Детский детектив про двух котов и собаку завоевал литпремию в Беларуси
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Детский детектив про двух котов и собаку завоевал литпремию в Беларуси 

Мир24 1 час назад
В Беларуси подвели итоги национальной литературной премии, сообщает «МИР 24».
Больше всего на конкурс прислали произведений для детей. Победителем стала писательница Ольга Никольская с книгой «Похищение шедевра, или Новые приключения агентов „КолбаФирЖик“.
»Она написана в необычном жанре для детской литературы. Это детективная повесть-сказка, такой детектив для детей. Но я думаю, что интересно будет и взрослым», — говорит победительница национальной литературной премии в номинации «Лучшее произведение для детей и юношества».
Книга писательницы о домашних питомцах — двух котах и собаке.
Всего в конкурсе участвовало более 50 изданий.
Национальную литературную премию в Беларуси вручают с 2015 года.
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