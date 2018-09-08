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AdVita благотворительный литературный марафон для помощи онкобольным
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AdVita благотворительный литературный марафон для помощи онкобольным 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
15 сентября в Приморском парке Победы на Крестовском острове благотворительный фонд AdVita организует литературный забег «Айда, Пушкин». Чтобы в нем поучаствовать, необходимо внести пожертвование. Все собранные средства пойдет на лечение взрослых и детей, страдающих от онкологических заболеваний.
Билеты стоят от 500 до 1000 рублей для детей и взрослых, а также от 10 000 рублей для компаний. Дистанцию для пробега можно выбрать самостоятельно — 3 или 5 км, дети могут бежать 1 км.
Участникам желательно приходить на забег в образах любимых русских писателей или героев их произведений. Кто не успеет создать костюм сам, может взять его пункте проката.
На старте марафона будет установлена фотобудка, столики аквагримеров, детская зона и информационный центр AdVita.
Те, кто не хочет бегать, но хочет поддержать фонд, могут перечислить любую сумму, заполнив форму а сайте акции.
В прошлый раз литературный марафон собрал 422 710 рублей, которых хватило для оплаты лечения троих детей.
Ранее наша благотворительная распродажа с фондом AdVita позволила собрать 329 996 рублей в пользу людей с онкологическими заболеваниями. Это позволило оплатить лечение сразу шесть подопечных: все они — молодые девушки из разных уголков страны, приехавшие в Петербург для борьбы с раком.
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