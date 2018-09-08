Что запрещено делать с Манту на самом деле

«Моему ребенку сделали прививку Манту» — такую фразу можно нередко услышать от мам. На самом деле такой прививки не существует. Манту — это проба, с помощью которой выявляется реакция организма на бактерию Коха. Иными словами, она дает понять, инфицирован ли ребенок туберкулезом.

Есть от этого страшного заболевания и прививка — БЦЖ, которую делают в раннем детстве. Она не гарантирует 100-процентную защиту от палочки Коха, но если та случайно по воздуху попала в организм, он легко справляется с ней. Однако со временем число антител, противостоящих туберкулезной палочке, значительно снижается. И если такие палочки проникают в организм в большем количестве: не помыли руки после автобуса, где за поручни мог держаться кто угодно или в общественном месте на вас чихнул больной человек. В общем, продолжить можно долго — как узнать, не инфицирован ли человек?

Для этого и существует проба Манту. Но чтобы реакция была правильной, то есть, показала истинное состояние организма, нужно соблюдать несколько правил.

— Первым из таких правил многие назовут запрет мочить пробу три дня. Это правило устарело, — говорит педиатр из Санкт-Петербурга Алла Андреева . По ее словам, ничего страшного не будет, если ребенок искупается или просто намочит руку. А вот чего нельзя делать ни в коем случае, так это растирать место пробы. При мытье нельзя использовать мочалку, даже просто чесать это место не рекомендуется.

Иногда, чтобы ребенок не расчесывал место введения Манту, рекомендуют пить антигистаминные препараты. Доктор Комаровский — ведущий популярной медицинской передачи — говорит, что делать этого ни в коем случае нельзя, так как антигистаминные средства могут помешать проявлению реакции на туберкулин.

Известный теледоктор также предостерегает от наклеивания на пробу Манту пластыря или нанесение бинта или марлевой повязки. Прекращение доступа кислорода к пробе может спровоцировать воспалительный процесс.

Если погода достаточно теплая, не стоит надевать на ребенка одежду с длинными рукавами. Во-первых, она сама по себе будет натирать место пробы, а во-вторых, если ребенок вспотеет, то потоотделение вместе с растиранием одеждой также может исказить реакцию. По этой же причине первые три дня после пробы противопоказаны физические нагрузки, которые могут вызвать потоотделение. Ну и само собой разумеется, в первые дни после пробы Манту и речи быть не может о посещении бани или сауны.

Особое внимание медики обращают на питание после пробы. Педиатр из США Ада Дискинсон считает, что единого рецепта здесь нет и быть не может. Прежде всего она советует не менять обычный рацион ребенка. И особо проследить за тем, чтобы к нему на стол не попали продукты, на которые у него когда-либо была аллергическая реакция.

Российские медики к этому совету добавляют список продуктов — которые в принципе могут вызвать аллергию или просто дать искаженную реакцию на пробу. В этом списке — всевозможные ягоды и фрукты, содержащие витамин С: смородина, клюква, малина, клубника, цитрусовые и ананасы. Шоколад (особенно белый и молочный), куриные яйца, свежевыжатые неразведенные соки — тоже в группе риска. Врачи советуют любые сладости в этот период заменять сухофруктами. Кроме того, нежелательна жирная пища, грибы, а также находящиеся для детей под запретом всегда чипсы, кириешки, газированные напитки.

Если вы знаете, что в скором времени вам предстоит проба Манту, внимательнее проследите за ребенком. Только вы можете сказать, полностью ли он здоров: подкашливание, насморк, недомогания в определенное время суток, иногда, на первый взгляд, беспричинное небольшое повышение температуры. Любое состояние из перечисленного является стоп-сигналом для пробы Манту.

У этой пробы, действительно, достаточно ограничений. Но еще больше их появится в вашей жизни и жизни вашего ребенка, если вы не будете ее делать. По существующему законодательству, без нее ребенок не может посещать детский сад, школу. Даже если вы обеспечите ему домашнее образование, он не сможет стать студентом, так как при приеме в вуз справка о пробах и прививках обязательна. И при отсутствии в ней пробы Манту приемная комиссия на вполне законных основаниях откажется принимать у вас документы.

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