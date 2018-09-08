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Первый в России обучающий центр по работе с инвалидами появится в Забайкалье
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Первый в России обучающий центр по работе с инвалидами появится в Забайкалье 

75.RU 34 минуты назад
Центр откроется на базе Петровск-Забайкальского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Он будет создан по нициативе московского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
— Место для стажировочной площадки было выбрано неслучайно. За последние 6 лет из детского дома-интерната выпустились 136 человек. Из них 28% молодых инвалидов не попали в дальнейшем в психоневрологические дома-интернаты, а самостоятельно организовали свою жизнь, — сказали в министерстве.
Планируется, что обучение в селе Кондобаево Петровск-Забайкальского района будут проходить специалисты различных ведомств и учреждений со всех регионов России. Площадка начнет работу в октябре этого года.
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