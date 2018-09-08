Первый в России обучающий центр по работе с инвалидами появится в Забайкалье

Центр откроется на базе Петровск-Забайкальского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. Он будет создан по нициативе московского Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

— Место для стажировочной площадки было выбрано неслучайно. За последние 6 лет из детского дома-интерната выпустились 136 человек. Из них 28% молодых инвалидов не попали в дальнейшем в психоневрологические дома-интернаты, а самостоятельно организовали свою жизнь, — сказали в министерстве.

Планируется, что обучение в селе Кондобаево Петровск-Забайкальского района будут проходить специалисты различных ведомств и учреждений со всех регионов России. Площадка начнет работу в октябре этого года.