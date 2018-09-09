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Администрация взяла под контроль ситуацию с издевательством над школьником
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Администрация взяла под контроль ситуацию с издевательством над школьником 

АиФ Пермь + ещё 5 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В пресс-службе департамента образования Перми прокомментировали ситуацию с пермским школьником, пострадавшим от 15-летних подростков, тушивших о его руки окурки. История, напомним, произошла в одной из пермских школ, о случившемся «АиФ-Прикамье» рассказала тётя пострадавшего ребёнка.
Свои издевательства над младшим школьником подростки называли «тестом на мужество». И это был уже не первый случай, когда конкретного ребёнка обижали в образовательном учреждении.
Незадолго до случая с окурками мальчика избили шестиклассники в поле около школы. Родители тогда написали заявление в полицию.
«Все лица и обстоятельства произошедшего установлены. Департаментом образования ситуация взята на особый контроль», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе департамента образования администрации Перми.
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