Тест на мужество. В Перми второгодник тушил окурки о руки четвероклассника

Первая неделя учёбы пермскому четверокласснику Никите (имя изменено по требованию законодательства, — Ред.) запомнится надолго. Во-первых, руки до сих пор болят после того, как их прижигали окурками, во-вторых, долгие годы напоминать об этом случае будут шрамы, и в-третьих, так плотно общаться со взрослыми: педагогами и сотрудникам правоохранительных органов мальчику ещё никогда не приходилось.

В подробностях громкой истории, которая произошла в одной из пермских школ, разбирался корреспондент «АиФ-Прикамье».

Под сенью Утиного болота

1 сентября в четвёртом классе в одной из школ Закамска появился новенький. В прошлом году он не справился с программой, и педагоги оставили его на второй год. Причём, у одиннадцатилетнего парня не только учёба серьёзно хромает, но и поведение.

В восемь лет второгодника поставили на учёт в полицию. Он не раз попадался на кражах и употреблении спиртного, а курение — это самое безобидное, на чём его ловили взрослые. Семья, где воспитывается школьник, находится в социально-опасном положении и тоже состоит на учёте. Судьбу трудного ребёнка однажды решал суд, но судья решила, что изолировать его от общества и отправлять в спецучреждение пока рановато.

Попав в новый класс, второгодник начал искать себе компанию. Ему приглянулись два тихих одноклассника. Парни из обычных семей, учились слабенько. С одним хулиган быстро сдружился. Вместе они начали издеваться над третьим.

«Если хочешь в нашу компанию, тебе нужно пройти обязательный «тест на мужество», — объяснял Никите второгодник. — Пока я буду прижигать окурки о твои руки, ты должен молчать и терпеть это».

Экзекуцию назначили на четверг, 6 сентября. Место выбрали укромное: природный комплекс «Утиное болото» в Закамске. Вокруг небольшого озера, где плавают уточки, есть небольшой лесок. От школы до Утиного болота — несколько минут пешком. Если испытуемый не выдержит и закричит, в лесу этого точно никто не услышит. «Тест на мужество» проводили после уроков. На внутренней части обеих рук, там, где находится самая тонкая и нежная кожа, у Никиты остались красные следы от трёх ожогов.

Школа? Полиция? Соцсети!

Шум после случившегося подняли вовсе не родители, а тётя пострадавшего школьника. Она опубликовала фото рук племянника в соцсетях и подписала: «У моего племянника ожоги на руках! Спрашиваю у него, откуда? Он отвечает: „Проходил „тест мужества“ у старшеклассников!“ У меня тоже есть свой „тест на мужество“, прошу тех, кто это сделал, отозваться и пройти мой тест, награду обещаю».

Скандальный пост начал быстро набирать просмотры. Вот какие комментарии оставляли пользователи: «Я вот сумел своему сынуле объяснить, что мужество и храбрость — это не окурок об руку потушить, а за слабого заступиться», «Вам в школу и полицию надо», «А у меня такой же шрам есть, только мы сами себе это делали», «Странные представления о „мужестве“ у некоторых в современном обществе».

На историю с окурками наткнулись в соцсетях журналисты «АиФ-Прикамье». После опубликованной новости к истории подключились департамент образования Перми и правоохранительные органы.

«Лица и обстоятельства произошедшего установлены. Департамент образования взял ситуацию на особый контроль», — сообщили в пресс-службе администрации Перми.

«В выходные всех фигурантов этой истории: пострадавшего ребёнка, его тётю и родителей, а также тех, кто издевался над мальчиком, нашли и опросили. Материал проверки зарегистрировали и передали в следственный комитет », — рассказали в полиции.

А в СКР Прикамья сообщили, что будут проводить свою проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося и принять законное решение.

Год назад мальчика избили в школе

«С мамой пострадавшего ребёнка мы поговорили по телефону и назначили встречу, — рассказала директор школы Наталья Ивановна. — Выяснилось, что в прошлом году семья уже писала заявление в полицию о том, что их сына кто-то побил на школьном футбольном поле. В школу по непонятной причине женщина не пошла. Дело закончилось ничем. А ведь у нас всё поле в камерах, но выяснить, что тогда произошло сейчас нельзя, запись сохраняется только 40 дней. Мы будем писать в полицию официальный запрос и выяснять, почему нас тогда не поставили в известность. После случая с окурками мы обязательно проведём беседы на родительских собраниях. С детьми — участниками этой истории будут работать психологи».

Все трое четвероклассников и в пятницу, и в понедельник находились в школе. 7 сентября у учеников был турслёт, а 10-го — обычные уроки. Сейчас, когда об этой истории с окурками узнали взрослые, все трое сейчас стараются держаться подальше друг от друга.

«Современным детям непросто научиться отстаивать свои границы, — говорит пермский психолог Сарьяна Пономарёва. — Раньше этот опыт они постигали, когда все вместе бегали по двору. Сейчас многие ушли в соцсети. В школе у них тоже нет возможности научиться отстаивать себя: не только на уроках, но и на переменах многое запрещено: нельзя бегать, нельзя кричать. Общение с родителями тоже этому не учит. Зачастую мама и папа требуют от ребёнка безоговорочного послушания, а не высказывания собственного мнения. Как же тогда ребёнку учиться спорить и отстаивать своё мнение? Взрослым нужно слышать детей и позволять им быть правыми. Нужно разрешать им покупать, к примеру, такую куртку, которая нравится. Или не покупать вещь, которая нравится вам, но уж совсем не нравится вашему ребёнку».

Слишком мал, чтобы отвечать

Что грозит школнику, который устроил испытание для своего приятеля? В СКР Прикамья сообщили, что начата доследственная проверка по ст. 117 УК РФ (Истязание). Однако возраст уголовной ответственности в России наступает лишь в 16 лет.

Накажут ли родителей мальчика? Это станет ясно только после проведённой проверки.