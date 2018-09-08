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В Нижневартовске для младенцев открыли ясельные группы
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В Нижневартовске для младенцев открыли ясельные группы 

АиФ Югра 37 минут назад
Фото: АиФ Югра
2-месячных малышей принимают в ясельную группу в детском саду №37 Нижневартовска. Такая группа рассчитана на 10 малышей.
Как отметила заведующая детским садом №37 Ирина Щербинина, к уходу за младенцами относятся очень серьезно. С родителями проведены индивидуальные консультации по вопросу кормления ребенка, подобрано питание для всех младенцев. «С персоналом проведены семинары по уходу за детьми. Отмечу, что отбор нянечек был очень жестким. Помимо этого в помещении установлено видеонаблюдение, которое позволяет постоянно контролировать ситуацию в группе», — рассказала заведующая.
Малыши, посещающие ясли, будут под присмотром не только нянечек, но и медицинского персонала. С городским медучреждением заключен соответствующий договор.
Отметим, что уже сейчас в городе работают группы для детей с 6-ти месяцев. Их посещают около трех десятков воспитанников. Если будет большой спрос на группы раннего возраста, то их будут открывать и в других городских детских садах.
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