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Людмила Петрановская раскритиковала идею обязательной школьной формы
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Людмила Петрановская раскритиковала идею обязательной школьной формы 

Letidor.ru 40 минут назад
Фото: Letidor.ru
Психолог уверена, что единая одежда приносит больше вреда, чем пользы.
Семейный психолог, авторитет среди осознанных родителей, автор книг «Тайная опора: привязанность в жизни ребенка», «#SELFMAMA: лайфхаки для работающей мамы» Людмила Петрановская написала большой пост на странице в Facebook о том, почему она совершенно не поддерживает введение обязательной форменной одежды в школах. Эксперт выступила резко против данной идеи.
Объясняя свою точку зрения, психолог начала с опровержения аргументов «за» введение школьной формы. Так, например, Людмила Петрановская считает смешным утверждения, что форма нивелирует разницу в достатке семей и как бы создает социальное равенство среди учащихся.
Во-первых, разница в достатке семей давно существует не столько между детьми в одном классе, сколько между разными школами. Вероятность соседства за партой сына уборщицы и сына депутата/прокурора/бизнесмена/шоумена близка к нулю. Тут уже очень поздно пить боржоми. А в тех школах, где важны способности, где нет коррупции при поступлении и такое соседство вполне возможно, формой обычно не заморачиваются и детям, как и педагогам, фиолетово, у кого родители богаче,
— отметила Людмила Петрановская.
Она также пояснила, что разницу в достатке любой школьник все равно легко подчеркнет при желании. Ведь кроме формы дети носят обувь, костюм на физкультуре, верхнюю одежду. Им ничто не мешает принести в школу дорогой телефон или похвастаться очередным путешествием после каникул. «Будем все уравнивать?», — задается вопросом эксперт.
Также она уверена, что часто разница дорогой и дешевой одежды на вид незаметна. Люди чаще хвастаются брендами, чем качеством. «Джинсы, которые я дочери купила летом на распродаже в каком-то сетевом магазине типа „Нью-Йоркер“ за 10 евро не отличаются на вид от джинсов за 1000 евро просто совсем (и дешевле вдвое самых паршивых синтетических блескучих и висючих форменных школьных брюк, а не паршивых — впятеро). О какой такой огромной разнице во внешнем виде мы говорим?», — отметила психолог.
Также она добавила, что социальное неравенство не нужно скрывать. Наоборот, детей нужно научить достойно справляться с этим обстоятельством и перестать уравнивать «ценность человека с ценностью его тряпок».
Второй аргумент «за» о том, что форма поддерживает чувство принадлежности к школе и корпоративную гордость, как это происходит в Европе, психолог тоже назвала несостоятельным:
То есть школы у нас абы какие, гордиться там решительно нечем, дети их не любят и принадлежностью к ним, мягко говоря, не дорожат — зато форма будет ИЗОБРАЖАТЬ, что у нас как в Европе. Интересно было бы составить корреляцию — как соотносится качество школы, в том числе любовь к ней учеников, и степень рвения в требовании формы у ее администрации. Что-то мне подсказывает, что зависимость будет весьма говорящей. Не говоря уже о том, что в тех самых «лучших школах Европы» действует автономия школы, и если форма есть — это решение самой школы, ее личная традиция, а не следствие чего-то сказанного и навязанного сверху.
Третий же аргумент о том, что школа приучает носить костюм Петрановскую вообще удивляет. Она напомнила, что далеко не всем детям в будущем на работе будет необходимо носить офисную или даже форменную одежду: «Можно моих детей не будут заранее программировать на то, как им одеваться и как жить?».
Закончив с опровержениями доводов в пользу школьной формы, психолог начала перечислять аргументы «против».
Она заметила, что форма отнимает много сил у родителей, которые вынуждены либо каждый день стирать, сушить и гладить одежду, либо тратиться на несколько сменных комплектов. А стоят эти комплекты очень недешево. «Купить четверо джинсов и десяток кофточек-маечек-свитерочков на порядок дешевле, чем четыре форменных комплекта. И кроме того, эти же джинсы и маечки годятся, чтобы пойти в гости, в секцию, гулять, поехать отдыхать на каникулах», — написала Людмила Петрановская.
Также психолог уверена, что форма дискриминирует детей с нестандартной фигурой:
Это на рекламных фото мы всегда видим стройных девочек, которым так идут юбочки-плиссе, рюши на блузках и сарафанчики в талию. А страдания девочек не столь стройных, или, напротив, очень худых, вынужденных обтягиваться сарафанчиками или ходить в чем-то вроде мешка с пуговицами, дискомфорт детей высоко-малорослых, или подростков, у которых размер в ширину еще детский, в длину вполне взрослый и все отовсюду торчит, во внимание не принимаются.
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Публикация от Людмила Петрановская (@l.petranovskaya)
14 Авг 2018 в 5:03 PDT  Кроме того, заметила Людмила Петрановская, форма зачастую не очень удобна. В результате, ребенок думает не об учебе, а о том, как поправить одежду, которая жмет, врезается, давит или просто плохо сидит.
А еще психолог напомнила, что правило обязательного ношения школьной формы часто приводит к конфликтам внутри учебного заведения: «Где есть произвол — там будет протест. Подростки будут бороться за свое право ходить без формы, нарушая требования явочным порядком. Их будут за это ругать в школе и дома. Они в ответ — огрызаться. Родители будут третировать детей или скандалить со школой. И ради чего, можно узнать, создавать заведомую точку напряжения? Мало стресса в жизни?»
Также Людмилу Петрановскую возмущает желание родителей заранее предоставить ребенку несколько готовых комплектов одежды, чтобы утром мальчик или девочка долго не выбирали, что надеть. Не очень понятно, как дети в таких обстоятельствах научатся самостоятельно следить за своим внешним видом, одеваться к месту, удобно, чтобы нравилось им и окружающим.
Например, требование скромности и строгости одежды — качественное, разумное и развивающее. Есть возможность подумать и оценить: джинсы с дырами и стразами — это подходит? А надпись на майке — любая ли может быть? И опять же могут быть разные традиции в разных школах. СВОИ традиции, и куда-то нормально прийти в майке с надписью: «Я сегодня странный какой-то», а куда-то не стоит, и в этом надо ориентироваться. Нет, конечно, если цель стоит — вообще с детьми поменьше разговаривать, а только указания давать, то, конечно, форма лучше,
— пишет психолог.
А еще она заметила, что одинаковую одежду часто носят в местах, созданных не для радости — армии, тюрьме, больнице.
Заключая вышесказанное, Людмила Петрановская рассказала, какую одежду считает правильной для посещения уроков:
Короче, единственная школьная форма, которую я могу признать разумной — это джинсы (юбки) без выкрутасов с майками-кофтами-фуфайками цвета школы или с эмблемой-девизом школы, которые дети сами хотят носить и носят тогда, когда решил школьный совет. А если кто-то по каким-то причинам не носит, то тоже можно.
В конце своего поста Людмила Петрановская дала несколько советов родителям, которые также против школьной формы, но в их учебном заведении она является обязательной. Психолог напомнила, что из-за отсутствия предписанной формы ребенка не могут лишить права на образование. Кроме того, в каждой школе решение остается за родительским комитетом и на окончательный выбор можно повлиять. Протест может носить и характер заявлений на имя директора, в которых мама или папа пояснят, что у них просто нет средств, чтобы купить школьную форму. Однако, и это Людмила Петрановская отмечает особо, отказываться от ношения форменной одежды нужно лишь тогда, когда этого хочет ребенок. Детей нельзя ставить в роль изгоев в классе и в среде педагогов, и они сами должны быть готовы бороться за свою точку зрения вместе с родителями.
Напомним, что с подобными взглядами на школьную форму согласны далеко не все россияне. Вчера «Летидор» рассказал про результаты опроса ВЦИОМ, согласно которому 82% россиян поддерживают введение школьной формы. Против выступают только 15% россиян. Одни отмечают, что проблема в дороговизне одежды, а другие считают, что из-за формы дети потеряют индивидуальность. Еще 11% респондентов отметили бессмысленность данной меры. Кроме этого, 65% россиян выступили за введение дресс-кода для учителей.
Фото: shutterstock.com
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