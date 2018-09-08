Детский сад на 210 мест открыли в Реутове

В Реутове в субботу состоялось торжественное открытие нового детского сада на 210 мест, он стал десятым дошкольным учреждением в городе, открывшим свои двери за последние пять лет, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В торжественной церемонии открытия сада №9 принял участие спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов . Он рассказал, что в регионе из года в год последовательно ведется работа по созданию новых мест в детских садах.

«В частности, за последние пять лет в Подмосковье был построен 431 детский сад. В этом году планируется построить еще 18 на 3365 мест. Также в 2018-2020 годах будут капитально отремонтированы 105 детсадов, из них 30 — в текущем году. На строительство и ремонт детских садов в текущем году направлено 2,9 миллиарда рублей областного бюджета», — говорится в сообщении.

По словам Брынцалова, на сегодняшний день в регионе открыто более 2 тысяч детских садов, которые посещают более 408 тысяч воспитанников. Только в этом году в сады пошли более 70 тысяч детей.

Говоря об открытии реутовского детского сада, спикер регионального парламента особо отметил, что «это не рядовое учреждение дошкольного образования, а современный центр развития малышей на 11 групп».

«В нем предусмотрены помещения не только для детей дошкольного возраста, но и для детей раннего возраста, а образовательные программы будут осваиваться детьми не только в режиме полного дня, но и в режиме кратковременного пребывания», — подчеркнул он.

По его словам, на строительство и оснащение садика было выделено свыше 200 миллионов рублей.