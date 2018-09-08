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Актриса Порошина забеременела пятым ребенком
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Актриса Порошина забеременела пятым ребенком 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Российская актриса театра и кино Мария Порошина находится в интересном положении. Она беременна пятым ребенком. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
О том, что Мария и ее муж ждут прибавления, рассказали знакомые артистки. Порошина — многодетная матерь. Она воспитывает четверых дочерей: 22-летнюю Полину (ее отец Гоша Куценко), 13-летнюю Серафиму, восьмилетнюю Аграфену и трехлетнюю Глафиру. Три младшие девочки рождены в браке с Ильей Древновым. Порошиной в воспитании дочек помогают две няни.
По словам окружения актрисы, Мария давно хотела пятого ребенка. К воспитанию звезда отечественных фильмов подходит строго
«По возможности — так же, как это было в женских гимназиях, чтобы они и пели, и танцевали, и вышивать умели, и по хозяйству все могли. Мы многое запрещаем дочерям — гаджеты, мультики», — рассказывала Порошина.
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