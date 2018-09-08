Актриса Порошина забеременела пятым ребенком

Российская актриса театра и кино Мария Порошина находится в интересном положении. Она беременна пятым ребенком. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

О том, что Мария и ее муж ждут прибавления, рассказали знакомые артистки. Порошина — многодетная матерь. Она воспитывает четверых дочерей: 22-летнюю Полину (ее отец Гоша Куценко ), 13-летнюю Серафиму, восьмилетнюю Аграфену и трехлетнюю Глафиру. Три младшие девочки рождены в браке с Ильей Древновым. Порошиной в воспитании дочек помогают две няни.

По словам окружения актрисы, Мария давно хотела пятого ребенка. К воспитанию звезда отечественных фильмов подходит строго

«По возможности — так же, как это было в женских гимназиях, чтобы они и пели, и танцевали, и вышивать умели, и по хозяйству все могли. Мы многое запрещаем дочерям — гаджеты, мультики», — рассказывала Порошина.