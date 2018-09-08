Что из мелких предметов опасно глотать детям?

Не секрет, что мелкие предметы надо беречь от детей, а детей — от мелких предметов, потому что они их глотают. Обычно это неопасно и «мелочь» покидает организм естественным путем через 2–3 дня. Но кое-что глотать не просто нежелательно, но и опасно для жизни — например батарейки и магниты любого вида.

Неважно, какую именно батарейку проглотил ребенок — какой формы (пуговичную или цилиндрическую), химического состава, размера, «свежести». Это в любом случае ЧП. Ситуация с магнитами становится особенно опасной, если их проглочено несколько.

Подозрения — уже «пожарный» случай. С маленькими детьми проглатывание батарейки запросто можно не заметить. Не надо ждать каких-то особых симптомов, их скорее всего не будет, пока при поражении органов ЖКТ не появятся рвота, лихорадка и сильные боли в животе.

Звоните в скорую или везите ребенка в больницу. Ему нужен рентген, который покажет, где именно находится проглоченное (и там ли оно вообще) и как действовать дальше. В некоторых случаях может потребоваться операция, и не всегда эндоскопическая. Батарейки могут застрять в пищеводе или желудке, а могут и вызвать ожог с некрозом и прободением органа, причем даже для худшего исхода достаточно пары часов. Магниты, притягиваясь в кишечнике, травмируют его.

Не давайте еду и питье. Некоторые специально кормят ребенка хлебными корочками и кашей, чтобы проглоченный предмет «побыстрее прошел дальше». Или дают много воды, чтобы вызвать рвоту. Так нельзя! Нельзя ни есть, ни пить до тех пор, пока ребенку не сделают рентген. А в случае с литиевыми батарейками контакт с жидкостями смертельно опасен!

Берите с собой все, что касается проглоченного: игрушку, из которой предмет выпал, упаковку, в которой он находился, и прочее. Это поможет врачу понять, с чем именно он имеет дело.

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