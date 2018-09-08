На волосок от смерти: мать, отец и ребенок попали под колеса поезда и остались живы

Увидев поезд, семья смогла переместиться в специальную яму, чтобы переждать, когда проедет состав.

Семье из трех человек повезло остаться живыми после того, как они угодили под колеса поезда в Лондоне.

Женщина с ребенком в коляске шла по платформе, не рассчитав расстояние до ее края, случайно толкнула коляску на пути. Женщина и ребенок оказались на рельсах, увидев это им на помощь пришел отец семьи, который находился неподалеку от места происшествия, мужчина прыгнул на пути.

Когда семья увидела поезд, они смогли переместиться в специальную яму, чтобы переждать, когда проедет состав. Поезд благополучно прошел над ними, никто из семьи не пострадал, сообщает издание Mirror.