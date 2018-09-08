Как объясняется бездетность в православии

Для большинства семей рождение ребёнка — это желанное счастье, но, к сожалению, не всегда возможное. И, невзирая на медицинские показания, многие склонны считать бездетность еще и чем-то вроде наказания от Бога.

«Народ Божий»

Для людей ветхозаветных времён, как и вообще для древних племен, «многочадие» было величайшим благословением. Населить земли, максимально умножив свой род, было главной задачей в те времена, когда смерть от войн и болезней забирала детей ещё в младенчестве. Потому многие праведники Ветхого завета имели по несколько жён — верный Богу израильский народ был обязан продолжить род и населить землю. К тому же, он всю ветхозаветную историю ожидал рождения Мессии, и потому, бесплодные супруги воспринимались как отверженные Богом изгои общества, не причастные грядущей «славе Израиля». Такими «изгоями» были будущие родители Богородицы, Иоаким и Анна, и родители Иоанна Крестителя — Захария и Елизавета. Они были праведниками, но долгое время не имели детей, о чём сокрушались и долго молились, обещая посвятить своих детей Богу. Однако, парадокс промыслительной Божьей любви проявился в том, что именно у них, по логике иудейского общества, отверженных «неплодных» супругов, родились величайшие личности новозаветной истории. В Новом завете люди получили «новое рождение» — «в Духе и истине». Обетование исполнилось, Христос изменил сам тип отношений Бога с человеком. Евангелие стало распространяться по миру, умножая таким образом «народ Божий» — уже не в национально-родовом смысле, а в духовном. Бездетность для христиан перестала быть клеймом, ибо продолжение своего рода на земле перестало быть главной целью «нового человека». Теперь он был призван к вечности, и смыслом жизни для него стало стяжание любви и благодати.

Не наказание, а Промысел