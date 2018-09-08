В Пугачёве ребёнок залез в заброшенное здание и не мог выбраться из него

Сегодня в в северной промзоне Пугачёва ребёнок проник в заброшенное здание. Он забрался на второй этаж постройки, а вот спуститься обратно не смог. Мальчик запаниковал и стал звать на помощь. Ему повезло — неравнодушные граждане откликнулись на крики и вызвали спасателей. Об этом сообщает портал ЧП-Саратов.

"Проходил мимо, слышу — кричит кто-то. Оказалось, ребёнок в «заброшке» застрял, аж на втором этаже. Не знаю, как он туда залез, но достать его никак не получалось. Пришлось спасателям звонить", — рассказал очевидец журналисту информационной службы «Саратов 24».

В итоге сотрудники службы спасения по лестнице забрались к ребёнку и спустили его вниз. Мальчик не пострадал.